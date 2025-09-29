Gabigol vuelve al Maracaná para retar a su Fla

Mayor artillero del Flamengo del siglo XXI, con 161 goles en seis años (2019-2024), Gabriel Barbosa intentará silenciar a una afición que lo considera un héroe.
Su agónico doblete en la final de la Copa Libertadores 2019, ganada 2-1 por el Mengão frente a River Plate, es inolvidable, así como su tanto en la final continental de 2022, que decidió un triunfo 1-0 ante el Athletico Paranaense.
Gabigol, de 29 años, retorna tras cumplir suspensión y diez meses después de abandonar la disciplina del club más popular de Brasil.
El partido por la vigesimosexta ronda, que arranca el martes, es una final para el Cruzeiro del entrenador portugués Leonardo Jardim. En caso de derrota, al equipo de Belo Horizonte se le complicará mucho el campeonato.
El Flamengo “es favorito en todas las competiciones en las que participa, pero nadie gana ni pierde antes del juego” , dijo Jardim en conferencia de prensa.
En la pasada fecha, el Fla reforzó su liderato al superar 2-1 como visitante al Corinthians (12º), con lo que llegó a 54 puntos, cuatro más que la Raposa, vencida 2-0 por el Vasco da Gama (11º) y con un partido más.
“Queremos subir en la tabla y distanciarnos. El Cruzeiro es un candidato al título, vemos el trabajo espectacular que su entrenador hace” , dijo Filipe Luis, técnico flamenguista.
Tercero en la tabla, a cinco unidades del Flamengo, aunque con un partido pendiente, el Palmeiras intentará reavivarse el miércoles al recibir al Vasco del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.
El Verdão tendrá un rival en buen momento: el equipo de la Cruz de Malta encadena un invicto de siete partidos entre la liga y la Copa do Brasil. “Será un partido muy difícil, pero iremos como siempre a buscar la victoria”, dijo Diniz. “Queremos pelear en la parte de arriba de la clasificación”, añadió.
Botafogo (5º) y Bahía (6º), en el límite de la zona de acceso a la próxima Libertadores, se miden el miércoles en Río de Janeiro en situaciones opuestas.
El Fogão, conducido por Davide Ancelotti, cayó 2-0 el domingo en el derbi carioca contra el Fluminense. El Bahia, en tanto, resucitó frente al todopoderoso Palmeiras después de tres jornadas sin ganar.
La fecha traerá otro destacado reencuentro: el veterano técnico argentino Ramón Díaz, con Inter de Porto Alegre, choca el mismo día con el Corinthians, equipo que le destituyó en abril.
Partidos de la 26ª fecha
Martes
Atlético Mineiro-Juventude
Miércoles
Palmeiras-Vasco da Gama
Mirassol-Bragantino
Sport Recife-Fluminense
Inter-Corinthians
Botafogo-Bahia
Santos-Gremio
Jueves
Vitória-Ceará
Fortaleza-Sao Paulo
Flamengo-Cruzeiro
Posiciones
1. Flamengo 54 puntos
2. Cruzeiro 50
3. Palmeiras 49
4. Mirassol 42
5. Botafogo 40
6. Bahía 40
7. São Paulo 35
8. Fluminense 34
9. Bragantino 32
10. Gremio 32
11. Vasco de Gama 30
12. Corinthians 29
13. Ceará 28
14. Atlético Mineiro 28
15. Inter 28
16. Santos 27
17. Juventude 22
18. Vitória 22
19. Fortaleza 21
20. Sport 14
AFP