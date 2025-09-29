Gabigol vuelve al Maracaná para retar a su Fla

Mayor artillero del Flamengo del siglo XXI, con 161 goles en seis años (2019-2024), Gabriel Barbosa intentará silenciar a una afición que lo considera un héroe.

Su agónico doblete en la final de la Copa Libertadores 2019, ganada 2-1 por el Mengão frente a River Plate, es inolvidable, así como su tanto en la final continental de 2022, que decidió un triunfo 1-0 ante el Athletico Paranaense.

Gabigol, de 29 años, retorna tras cumplir suspensión y diez meses después de abandonar la disciplina del club más popular de Brasil.

El partido por la vigesimosexta ronda, que arranca el martes, es una final para el Cruzeiro del entrenador portugués Leonardo Jardim. En caso de derrota, al equipo de Belo Horizonte se le complicará mucho el campeonato.

El Flamengo “es favorito en todas las competiciones en las que participa, pero nadie gana ni pierde antes del juego” , dijo Jardim en conferencia de prensa.

En la pasada fecha, el Fla reforzó su liderato al superar 2-1 como visitante al Corinthians (12º), con lo que llegó a 54 puntos, cuatro más que la Raposa, vencida 2-0 por el Vasco da Gama (11º) y con un partido más.

“Queremos subir en la tabla y distanciarnos. El Cruzeiro es un candidato al título, vemos el trabajo espectacular que su entrenador hace” , dijo Filipe Luis, técnico flamenguista.

Tercero en la tabla, a cinco unidades del Flamengo, aunque con un partido pendiente, el Palmeiras intentará reavivarse el miércoles al recibir al Vasco del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

El Verdão tendrá un rival en buen momento: el equipo de la Cruz de Malta encadena un invicto de siete partidos entre la liga y la Copa do Brasil. “Será un partido muy difícil, pero iremos como siempre a buscar la victoria”, dijo Diniz. “Queremos pelear en la parte de arriba de la clasificación”, añadió.

Botafogo (5º) y Bahía (6º), en el límite de la zona de acceso a la próxima Libertadores, se miden el miércoles en Río de Janeiro en situaciones opuestas.

El Fogão, conducido por Davide Ancelotti, cayó 2-0 el domingo en el derbi carioca contra el Fluminense. El Bahia, en tanto, resucitó frente al todopoderoso Palmeiras después de tres jornadas sin ganar.

La fecha traerá otro destacado reencuentro: el veterano técnico argentino Ramón Díaz, con Inter de Porto Alegre, choca el mismo día con el Corinthians, equipo que le destituyó en abril.

Partidos de la 26ª fecha

Martes

Atlético Mineiro-Juventude

Miércoles

Palmeiras-Vasco da Gama

Mirassol-Bragantino

Sport Recife-Fluminense

Inter-Corinthians

Botafogo-Bahia

Santos-Gremio

Jueves

Vitória-Ceará

Fortaleza-Sao Paulo

Flamengo-Cruzeiro

Posiciones

1. Flamengo 54 puntos

2. Cruzeiro 50

3. Palmeiras 49

4. Mirassol 42

5. Botafogo 40

6. Bahía 40

7. São Paulo 35

8. Fluminense 34

9. Bragantino 32

10. Gremio 32

11. Vasco de Gama 30

12. Corinthians 29

13. Ceará 28

14. Atlético Mineiro 28

15. Inter 28

16. Santos 27

17. Juventude 22

18. Vitória 22

19. Fortaleza 21

20. Sport 14

