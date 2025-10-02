Ameliano: Nanni, el quinto entrenador en Primera

La V azulada, Sportivo Ameliano, que en la semana puso en funciones a su nuevo entrenador, Roberto Nanni, lleva cuatro años de intervención ininterrumpida en Primera, en la que llegó de la mano de Humberto Antonio García, quien tuvo tres etapas y que se desvinculó recientemente de la institución, por malos resultados.

Lea más: Nanni, en reemplazo del Botellón García

Entre setiembre y noviembre de 2022, la conducción técnica estuvo a cargo del argentino Juan Pablo Pumpido. Ese corto periodo fue suficiente para la conquista de la Copa Paraguay.

Luego retornó el Botellón García, con el que el conjunto del capitalino barrio Virgen del Huerto conquistó el trofeo de la Supercopa Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre enero y agosto de 2024 estuvo Pedro Alcides Sarabia, quien fue reemplazado por Aldo Antonio Bobadilla, cuyo ciclo se extendió hasta abril de este año, registrándose la vuelta de García.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estreno de Nanni, primerizo en un plantel profesional, será este sábado contra Olimpia, en duelo de la decimoquinta ronda del Clausura, a disputarse en el Deportivo Capiatá, a las 19:00.

Ameliano ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, solo por encima del descendido Tembetary, con una pobre campaña de tres victorias, dos empates y nueve derrotas.