Ameliano: Nanni, en reemplazo del Botellón García

El debut del argentino Roberto Nanni, aún sin experiencia en Primera División, será el sábado contra Olimpia, en Capiatá, a las 19:00.
La presentación se hizo este martes en la sede del club, en el barrio Virgen del Huerto de Asunción, en el pequeño coliseo conocido como La Paila.
El staff de Nanni lo componen Agustín de la Canal, Fernando Gómez y Ricardo Escobar.
El Botellón García retornó a Ameliano el pasado 17 de abril en reemplazo de Aldo Bobadilla. Dirigió 24 juegos, con 7 triunfos, 7 empates y 10 derrotas. En los dos periodos anteriores había registrado 69 victorias, 34 igualdades y 57 caídas.
En cuatro temporadas en la máxima categoría, Ameliano tuvo como conductores al Botellón García (título de la Supercopa Paraguay), Juan Pablo Pumpido (Copa Paraguay), Pedro Sarabia y Aldo Bobadilla.