Sportivo Ameliano

Ameliano: Nanni, en reemplazo del Botellón García

Roberto Antonio Nanni (44 años) es el nuevo entrenador del Sportivo Ameliano, luego del cierre del tercer ciclo de Humberto García en la máxima categoría tras la estrepitosa caída sufrida el domingo en Villeta contra Recoleta FC por 4-1.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 17:57
Roberto Nanni, nuevo director técnico del Sportivo Ameliano.
Roberto Nanni, nuevo director técnico del Sportivo Ameliano.Gentileza

El debut del argentino Roberto Nanni, aún sin experiencia en Primera División, será el sábado contra Olimpia, en Capiatá, a las 19:00.

Lea más: Botellón dejó Ameliano

La presentación se hizo este martes en la sede del club, en el barrio Virgen del Huerto de Asunción, en el pequeño coliseo conocido como La Paila.

El staff de Nanni lo componen Agustín de la Canal, Fernando Gómez y Ricardo Escobar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Botellón García retornó a Ameliano el pasado 17 de abril en reemplazo de Aldo Bobadilla. Dirigió 24 juegos, con 7 triunfos, 7 empates y 10 derrotas. En los dos periodos anteriores había registrado 69 victorias, 34 igualdades y 57 caídas.

En cuatro temporadas en la máxima categoría, Ameliano tuvo como conductores al Botellón García (título de la Supercopa Paraguay), Juan Pablo Pumpido (Copa Paraguay), Pedro Sarabia y Aldo Bobadilla.

Enlace copiado