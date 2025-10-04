Fútbol

Gran momento de Diego González en México

El paraguayo Diego González atraviesa por un gran momento futbolístico. El viernes anotó un gol en la victoria del Atlas sobre Juárez 3-1, por la Liga mexicana. El atacante fue convocado por Gustavo Alfaro para la gira de la Albirroja en Asia.

04 de octubre de 2025 - 12:49
Diego González (22 años), en el festejo de su gol para el Atlas.
Diego González (22 años), en el festejo de su gol para el Atlas.Francisco Guasco

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, los Zorros del Atlas vinieron de atrás para vencer 3-1 a los Bravos de Juárez, en el inicio de la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El Atlas , del entrenador argentino Diego Cocca, llegó a 13 puntos y el Juárez (8º), dirigido por el uruguayo Martín Varini, se quedó con 18 unidades.

Apenas al minuto 3, en el primer ataque del partido, el colombiano Óscar Estupiñán hizo el 1-0 para los Bravos con un remate de cabeza.

Los Zorros le dieron la vuelta al marcador en un lapso de dos minutos. El serbio-montenegrino Uros Djurdjevic marcó el 1-1 de penal, al 31, y el paraguayo Diego González firmó el 2-1 con un testarazo (cabezazo), al 33. Paulo Ramírez sentenció el 3-1 con un disparo de zurda desde fuera del área que mandó al ángulo inferior derecho, al 64.

González, formado en Libertad y con un importante recorrido internacional, lleva siete goles y ocho asistencias en 29 partidos con los rojinegros. AFP

