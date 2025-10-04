Gran momento de Diego González en México

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, los Zorros del Atlas vinieron de atrás para vencer 3-1 a los Bravos de Juárez, en el inicio de la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El Atlas , del entrenador argentino Diego Cocca, llegó a 13 puntos y el Juárez (8º), dirigido por el uruguayo Martín Varini, se quedó con 18 unidades.

Apenas al minuto 3, en el primer ataque del partido, el colombiano Óscar Estupiñán hizo el 1-0 para los Bravos con un remate de cabeza.

Los Zorros le dieron la vuelta al marcador en un lapso de dos minutos. El serbio-montenegrino Uros Djurdjevic marcó el 1-1 de penal, al 31, y el paraguayo Diego González firmó el 2-1 con un testarazo (cabezazo), al 33. Paulo Ramírez sentenció el 3-1 con un disparo de zurda desde fuera del área que mandó al ángulo inferior derecho, al 64.

González, formado en Libertad y con un importante recorrido internacional, lleva siete goles y ocho asistencias en 29 partidos con los rojinegros. AFP