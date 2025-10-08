Capítulo 28 de la “B” contempla cuatro duelos televisados

Dentro de lo positivo que representa la emisión de los juegos para que los seguidores del circuito de la Primera División B puedan observar, lo que hace un poco de ruido es que uno de los partidos más importantes, entre el campeonable 3 de Noviembre y el líder 24 de Setiembre no esté en la grilla de la TV.

Lea más: Colón de Ñemby queda fuera de la Primera C

El certamen consta de 34 rondas, tras las cuales el campeón ascenderá a la División Intermedia. El vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la UFI. El programa:

* Viernes, 10:00: General Díaz (11 puntos)-Sportivo Iteño (25), en el Complejo Oceánico. 14:00: Olimpia de Itá (50)-Fulgencio Yegros (16), en el Manuel Gamarra (TV). 16:00: 12 de Octubre de Itauguá (51)-Colegiales (27), en el Ricardo Grégor (TV).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Sábado, 10:00: Sportivo Limpeño (40)-Martín Ledesma (51), en el Isidro Roussillón (TV). 16:00: 3 de Febrero (39)-Atlántida (34), en Ricardo Brugada y 3 de Noviembre (52)-24 de Setiembre (53), en el Rubén Ramírez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Domingo, 10:00: Sport Colombia (38)-Benjamín Aceval (52), en el Alfonso Colmán (TV) y 29 de Setiembre (30)-Presidente Hayes (23), en el Salustiano Zaracho. 16:00: Silvio Pettirossi (33)-Cristóbal Colón JAS (42), en el Bernabé Pedrozo.