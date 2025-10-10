Los primeros ensayos de la Albirroja Sub 17 en la sede mundialista

La jornada se dividió en dos turnos. Por la mañana, las futbolistas iniciaron los trabajos en el gimnasio, con ejercicios de prevención de lesiones y pruebas de salto y fuerza, tanto de tren superior como inferior. Por la tarde, el plantel se trasladó al campo de juego, donde comenzó con tareas de calentamiento antes de ponerse bajo las órdenes del entrenador principal, Luiz Guimarães.
Lea más: Asunción es sede de los Juegos Panamericanos 2031
La próxima movilización de la Albirroja Sub 17 está prevista para hoy, nuevamente en doble turno, en su centro de concentración.
La selección forma parte del Grupo F junto a Zambia, Nueva Zelanda y Japón. El debut de la Albirroja Femenina está previsto para el domingo 19 de octubre frente al representativo de Zambia, a partir de las 16:00 hora de nuestro país.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy