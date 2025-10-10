Olimpia enfrenta a Recoleta FC en la antesala del superclásico

Recoleta FC y Olimpia abren la décimo sexta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Decano juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Conduce Mario Díaz de Vivar con el VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC y el objetivo de volver al triunfo

Recoleta FC busca retornar a la victoria después del tropiezo contra Cerro Porteño en la ronda anterior. El Canario de Jorge González, que había encadenado tres triunfos antes de la derrota frente al Ciclón, está en puestos de Copa Sudamericana 2026. El Funebrero suma 48 puntos y ocupa el último lugar de clasificación al certamen continental, a 3 de Nacional y a 4 del rival de turno.

Olimpia, por extender la racha de victorias

Olimpia ganó los últimos dos cotejos que disputó y quiere extender el buen momento con el propósito de sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta el final del campeonato. El Decano de Éver Hugo Almeida también quiere asegurar la posición en Copa Sudamericana 2026, que todavía está comprometida por la diferencia de 9 unidades con respecto al octavo en el anual.

La formación de Recoleta FC vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Marcos Pereira, Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Matías López, José Espínola, Alejandro Silva; Brahian Ferreira y Wilfrido Báez.

La formación de Olimpia vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Junior Barreto, David Martínez, Alexis Cantero; Rodney Redes, Álex Franco, Richard Ortiz, Junior Gamarra; Fernando Cardozo y Carlos Sebastián Ferreira.