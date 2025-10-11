Fútbol

A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Cerro y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 13:08
El argentino Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo y el Ciclón juegan en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: empieza a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Blas Romero y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Los futbolistas de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

