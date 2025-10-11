Ameliano-Guaraní: El Cacique, por derribar La Fortaleza

Sportivo Ameliano y Guaraní darán continuidad en Villeta al capítulo 16 del Clausura 2025, a partir de las 17:30.

La jornada dominical contempla igualmente un partido nocturno, a ser animado por Nacional y Sportivo Luqueño, en La Visera de Barrio Obrero, a las 20:00.

La propuesta más atractiva es la del primer turno, por las elevadas aspiraciones del Cacique y la necesidad que tiene la V azulada de elevar sus acciones en una temporada que a nivel general no es la mejor.

Los albiazules llevan 14 presentaciones en la Ciudad industrial en este 2025, con cinco victorias, dos empates y siete derrotas.

En el enfrentamiento de fondo se producirá el estreno de Lucas Barrios como entrenador de Luqueño, que lleva seis caídas consecutivas, siendo el segundo club de más baja producción en el ciclo, solo por encima del ya descendido Tembetary.

La Pantera intentará levantar a los auriazules, mermados por las bajas y que cuentan con un nivel físico alarmante para una categoría profesional.

Por su mejor presente y su condición de local, la Academia aparece como favorita a lograr el triunfo.