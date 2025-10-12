A qué hora juega hoy Nacional vs. Sportivo Luqueño y dónde ver en vivo

Nacional enfrenta hoy a Sportivo Luqueño, que tendrá el estreno del entrenador Lucas Barrios, en el duelo por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La Academia y el Auriazul juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero, en la ciudad de Asunción. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.