A qué hora juega hoy Nacional vs. Sportivo Luqueño y dónde ver en vivo

Nacional y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 15:28
El lateral de Nacional, Hugo Fabián Franco se dispone a rechazar el esférico ante la presencia de su compañero Juan Fernando Alfaro y Víctor Sebastián Quintana, del Sportivo Luqueño.
Nacional enfrenta hoy a Sportivo Luqueño, que tendrá el estreno del entrenador Lucas Barrios, en el duelo por la decimosexta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La Academia y el Auriazul juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero, en la ciudad de Asunción. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

El zaguero colombo-venezolano de Nacional, Thomas Gutiérrez propone la salida ante la presión del volante ofensivo de Spotivo Luqueño, Julio Báez.
Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

