Nacional recibe al necesitado Luqueño, que tendrá el debut de Lucas Barrios

Jugando en su recinto, Nacional buscará retomar el camino de la victoria. La Academia enfrenta a Sportivo Luqueño, que tendrá el estreno en la dirección técnica de Lucas Barrios, por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: inicia a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero, de la ciudad de Asunción. Arbitra Giancarlos Juliadoza con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, por el triunfo que le permita seguir prendido a la lucha por el título

Jugando en su escenario, Nacional tendrá la oportunidad de retomar la ruta triunfal y sumar puntos que le permitan seguir prendido a la lucha por el título. La Academia, comandada técnicamente por Pedro Sarabia, viene de igualar en su visita a General Caballero de Juan León Mallorquín.

El equipo jugará conociendo el resultado de uno de los dos líderes de la clasificación, Guaraní, que en la primera propuesta de la cartelera dominical visitará a Sportivo Ameliano. Con una victoria, el Tricolor se ubicará a tres puntos del pelotón de la tabla de posiciones, el cual acompaña en la cima al Aborigen junto a Cerro Porteño, que igualó ayer en Pedro Juan Caballero ante Sportivo 2 de Mayo.

Sportivo Luqueño inicia un nuevo ciclo

Sportivo Luqueño inicia un nuevo ciclo bajo el comando técnico de Lucas Barrios, quien contará con la asistencia de un ídolo de la casa: Pablo Aguilar, en su primera experiencia después de retirarse como futbolista.

El Auriazul había comenzado el segundo semestre ocupando los primeros lugares de la clasificación, pero posteriormente sufrió un bajón bastante pronunciado, traducido en una racha adversa de seis derrotas consecutivas y siete partidos sin conocer el triunfo. Estos números derivaron en la destitución del anterior entrenador, Julio César Cáceres, quien cumplió una pobre campaña a la que se le suma la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Paraguay a manos de Deportivo Minga Guazú, representante de tierra adentro.

Antecedentes de los enfrentamientos entre Tricolores y Auriazules

Un nuevo capítulo del extenso historial entre Nacional y Sportivo Luqueño se escribirá en el Arsenio Erico, con datos que auguran un favoritismo para el local. En 230 enfrentamientos a lo largo de 100 años (1925-2025), La Academia mantiene una ventaja con 84 victorias (347 goles) frente a los 70 triunfos (282 goles) del Auriazul, además de 76 empates.

La tendencia reciente en el Arsenio Erico es marcada: Nacional perdió solo uno de los últimos seis duelos directos en su estadio (con 4 triunfos y 1 empate). Además, el conjunto dirigido por Pedro Sarabia llega con una sólida racha de 9 partidos de Liga invicto en casa, un muro que Sportivo Luqueño intentará derribar. La tarea no será fácil para el equipo visitante, que arriba al encuentro precedido de una alarmante seguidilla de 6 derrotas consecutivas en el torneo.

La formación de Nacional vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

El entrenador de Nacional, Pedro Sarabia, prepara el siguiente once para recibir a Sportivo Luqueño: Gerardo Ortiz; Carlos Espínola, Alejandro Maciel, Thomas Gutiérrez y Darío Cáceres; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Juan Fernando Alfaro y Hugo Iván Valdez; Carlos Arrúa y Hugo Adrián Benítez

La formación de Sportivo Luqueño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

El nuevo conductor del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios arrancaría con el siguiente once en su visita a Nacional: Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Ángel Benítez, Adrián Brizuela y Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Fernando Benítez, Julio César Báez y Jonathan Báez; Marcelo Pérez y Walter González