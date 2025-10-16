Fútbol

A qué hora juega hoy General vs. Tembetary y dónde ver en vivo

General Caballero y Atlético Tembetary juegan hoy por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 09:14
Clementino González, futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
Clementino González, futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.Gentileza

General Caballero y Atlético Tembetary disputan hoy el primer partido de la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: comienza a las 18:30, hora de Paraguay, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Arbitra Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

General Caballero vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Estiven Pérez, futbolista de Atlético Tembetary, celebra un gol en el partido frente a General Caballero por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

General Caballero vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.