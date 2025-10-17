Fútbol

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Nacional y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Nacional disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 16:28
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

2 de Mayo y Nacional disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo y el Tricolor juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Río Parapítí de Pedro Juan Caballero. Dirige Derlis Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Los futbolistas de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los futbolistas de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

2 de Mayo vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

2 de Mayo vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.