La sensación paraguaya en Racing de Santander autor de ocho goles en un partido

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el padre del joven futbolista, Guillermo Stegen manifestó su asombro ante la velocidad con que la noticia trascendió: “La verdad que te voy a ser sincero, yo no pensé que iba a trascender muy rápido todo esto, se hizo viral y nada, estamos aquí ya hace ocho años, la verdad que muy contento con él, está evolucionando muy bien, paso a paso, como se dice, con la cabeza tranquila, es muy chiquito todavía, hay que ayudarle, hay que seguir con esa senda”.

Al ser consultado sobre la identidad de Bastian, su padre fue categórico en destacar sus raíces: “Él es paraguayo 100%, paraguayo, más paraguayo que la mandioca, nació en San Lorenzo. Y él vino muy chiquito, él vino con seis años de Paraguay, vinimos, claro, a buscar otro horizonte, y gracias a Dios nos está yendo bien y bueno, ya llevamos ocho años”.

El relato sobre los inicios futbolísticos de Bastian en España se centró en la región norte: “Acá en España, nosotros estamos en el norte, en Santander, en Cantabria. Bueno, él empezó a jugar en el Atlético Perine, un equipo también de Cantabria muy fuerte, y luego ya, después de tres años más o menos, le llama al Racing de Santander y está en nuestra cuarta temporada”.

Sobre la espectacular producción goleadora, su padre ofreció un análisis pormenorizado de las destrezas del joven delantero: “Y la verdad que él es un tipo que hace bastante goles, se mueve muy bien en el área, es muy oportunista, maneja las dos piernas, un juego aéreo regular, la verdad que el juego de espalda es muy bueno el que tiene. El juega en el centro delantero, le gusta bajar un poco de vez en cuando a buscar. La verdad que se mueve bastante bien. Como te digo, es bastante goleador, tiene buenas pegadas con las dos piernas. La verdad que tiene cosas importantes, muy interesantes”.

En cuanto a un potencial interés o contacto de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el padre instó a la calma: “La verdad, de Paraguay es la primera vez que tenemos contacto. Ahora, de la Selección Paraguaya, o cosas así, de momento no tenemos nada, todo a su tiempo, si sigue en esta racha, igual va a tener algún momento, o será visto, creo, pero con total tranquilidad”.

Finalmente, ante la constante posibilidad de que la Federación Española pueda tentar a los jóvenes talentos, Guillermo Stegen reafirmó el mayor anhelo de su hijo: “Yo te voy a decir una cosa, él es 100% paraguayo. Él, su ilusión, su sueño es jugar con la albirroja”.