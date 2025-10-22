Nacional juega por el pase a las semifinales de la Copa Paraguay

Nacional y 12 de Octubre de Itauguá disputan hoy la segunda llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. A partido único y eliminación directa (si hay empate en los 90 minutos, penales), el Tricolor y el Globo juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Conduce Mario Díaz de Vivar con el VAR de Carlos Figueredo.

La Academia de Pedro Sarabia, que eliminó a 1° de Enero en Fase 3 y a Sportivo Trinidense en octavos de final, quiere acceder a la Copa Libertadores 2026 por el certamen nacional. El Albo es cuarto con 27 puntos, a 9 del líder Guaraní, en el torneo Clausura 2025, mientras que es sexto en el acumulativo con 52 unidades, en puestos de Copa Sudamericana 2026.

Los itaugueños, que vencieron a Guaraní de Fram y a Tacuary en las últimas dos rondas, tienen la competencia en segundo plano porque están en plena pelea por el ascenso a la División Intermedia. Los dirigidos por Orlando Bordón están en el cuarto puesto de la tabla de posiciones: suman 57 puntos, a 4 del líder 3 de Noviembre, a cuatro fechas del final de la Primera División B.

Nacional vs. 12 de Octubre: el ganador enfrenta a...

El ganador de la llave entre Nacional de la Primera División de Paraguay y 12 de Octubre de la Primera División B enfrentará en semifinales al vencedor de Cerro Porteño vs. General Caballero de Juan León Mallorquín. El Ciclón, que todavía no conquistó el certamen nacional, medirá al Rojo de Ka’arendy el jueves a las 18:30, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

