A qué hora juega Nacional vs. 12 de Octubre y dónde ver en vivo

Nacional y 12 de Octubre de Itauguá disputan hoy la segunda llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Tricolor de Pedro Sarabia y el Globo de Orlando Bordón juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Figueredo.
Lea más: Nacional juega por el boleto a las semifinales de la Copa Paraguay
Nacional vs. 12 de Octubre: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Brasil: 17:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 17:00 horas
Chile: 17:00 horas
Ecuador: 15:00 horas
Colombia: 15:00 horas
Perú: 15:00 horas
Venezuela: 16:00 horas
Bolivia: 16:00 horas
El Salvador: 14:00 horas
México: 14:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 21:00 horas
España: 22:00 horas
Bélgica: 22:00 horas
Marruecos: 22:00 horas
Sudáfrica: 22:00 horas
Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Lea más: Guaraní, por la clasificación a semifinales de la Copa Paraguay
Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.