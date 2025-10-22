A qué hora juega Nacional vs. 12 de Octubre y dónde ver en vivo

Nacional y 12 de Octubre de Itauguá disputan hoy la segunda llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Tricolor de Pedro Sarabia y el Globo de Orlando Bordón juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Figueredo.

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

