Copa Paraguay

A qué hora juega Nacional vs. 12 de Octubre y dónde ver en vivo

Nacional y 12 de Octubre de Itauguá disputan hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 07:27
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Nacional y 12 de Octubre de Itauguá disputan hoy la segunda llave de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Tricolor de Pedro Sarabia y el Globo de Orlando Bordón juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Figueredo.

Lea más: Nacional juega por el boleto a las semifinales de la Copa Paraguay

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: Guaraní, por la clasificación a semifinales de la Copa Paraguay

Nacional vs. 12 de Octubre: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.