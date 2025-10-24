Clausura #18: Primero en Villa Elisa, luego en Trinidad

Atlético Tembetary y Sportivo Luqueño medirán fuerzas en el estadio de Sol de América, a las 17:30, mientras que Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo lidiarán en el Martín Torres, a las 20:00.

En el “aperitivo”, los auriazules aparecen como candidatos a quedarse con la victoria, debido al repunte que tuvieron con la llegada del entrenador Lucas Barrios, con el que lograron cuatro de seis puntos posibles.

Los nómadas, matemáticamente descendidos a la División Intermedia, podrían complicar la tarea luqueña al desenvolverse con soltura. Además, el técnico Luis Fernando Escobar le dio identidad al equipo, aunque la permanencia fue hipotecada en el primer semestre, debido a la baja cosecha.

El enfrentamiento nocturno se presenta muy atractivo, por la buena campaña de los equipos.

La Cruz amarilla, que viene de perder contra Luqueño, buscará su reivindicación contra el Gallo norteño, que atraviesa por una positiva fase, que le permitió llegar a las semifinales de la Copa Paraguay, instancia en la que enfrentará a Guaraní.

La ronda tendrá continuidad el domingo con dos cotejos y se cerrará el lunes con otro par de choques.