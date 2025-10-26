Clausura #18: Duelo vecinal en La Visera

Nacional y Cerro Porteño prometen brindar muchas emociones en Barrio Obrero. Los puntos en juego son de mucha importancia, tanto en la lucha por los puestos de vanguardia del Clausura, como en el acumulativo. El partido se iniciará a las 20:00, como cierre de la 18ª fecha.

En Villeta, Sportivo Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín medirán fuerzas a partir de las 17:30, con el favoritismo de la V azulada.

El Rojo mallorquino espera completar su aventura de cuatro años en Primera con la conquista de la Copa Paraguay. En semifinales lidiará con Nacional.

En el encuentro nocturno, la Academia intentará imponer su condición de local contra el Ciclón, que viene de sufrir un duro golpe al quedar eliminado del torneo de integración.

Para los azulgranas, la misión es rehabilitarse para seguir prendido en la lucha por la corona liguera.