Recoleta FC: Primer objetivo cumplido

El domingo, Recoleta FC empató 2-2 con Libertad, en el estadio del Independiente de Campo Grande y ese punto le bastó para asegurar matemáticamente su continuidad en el círculo privilegiado de nuestro fútbol.

Lea más: Recoleta confirma su permanencia en Primera

Los clubes de Honor que competirán en 2026 en la División Intermedia son Atlético Tembetary y General Caballero de Juan León Mallorquín.

Ahora, la misión del Canario es mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, para el cierre de un buen año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de expresar su felicidad por el primer paso, el presidente de la institución, Luis Antonio Vidal, espera que el plantel logre los puntos necesarios para dar el salto internacional, que sería el premio al esfuerzo que vienen realizando los aurinegros, que compitieron por primera vez en la categoría superior de nuestro bampié en el lejano 2002.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cuatro últimos adversarios de “Reco” en el torneo Clausura son: General Caballero de Juan León Mallorquín (visitante), Sportivo Luqueño (local), Sportivo 2 de Mayo (v) y Nacional (l).