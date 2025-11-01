Clausura #19: Duelo clave en la lucha por el título

El primer duelo del día será protagonizado por Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano, en Itauguá, a las 17:30. Los auriazules no podrán contar con el concurso del “Ropero”, Federico Santander, operado de urgencia por un cuadro de apendicitis.

La Nueva Olla albergará el enfrentamiento estelar, entre Cerro Porteño y Guaraní, a las 20:00, en el que el Ciclón pretende arrebatar el liderazgo al Cacique, que marcha al frente de la clasificación, con tres puntos de ventaja.

A diferencia de los locales, que cuentan con su máximo potencial, los visitantes afrontan el encuentro con dos bajas importantes. Alexandro Maidana se encuentra suspendido, mientras que Derlis Rodríguez no puede alistarse por cláusula de contrato, pues milita en el Legendario a préstamo del Ciclón.

El equipo del uruguayo Jorge Bava deberá emplearse a fondo para lograr la victoria contra el elenco del argentino Víctor Bernay dinámico y peligroso.

Para Cerro, esta es la única chance de salvar la temporada, conquistando la corona que no la logra desde el 2021, obteniendo el centro precisamente contra el adversario de turno y en la Toldería aurinegra.

Guaraní apunta al doblete, el Clausura y la Copa Paraguay. El próximo miércoles jugará con 2 de Mayo, en Villa Elisa, por el paso a la final.