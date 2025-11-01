Fútbol
01 de noviembre de 2025 - 12:12

A qué hora juega hoy Libertad vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Lucas Morales (d), jugador de Olimpia, disputa el balón con Néstor Giménez (i), futbolista de Libertad, en el partido por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Lucas Morales (d), jugador de Olimpia, disputa el balón con Néstor Giménez (i), futbolista de Libertad, en el partido por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Libertad y Olimpia disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Libertad y Olimpia disputan hoy un deslucido clásico blanco y negro por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Decano juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Libertad dejan el campo de juego después del empate con Olimpia por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad dejan el campo de juego después del empate con Olimpia por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Libertad vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.