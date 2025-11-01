Fútbol
01 de noviembre de 2025 - 12:56

A qué hora juega Nacional vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Cristian Colmán (d), jugador de Nacional, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Cristian Colmán (d), jugador de Nacional, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay. Fernando Romero

Nacional y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Pedro Sarabia y el Triki de José Arrúa juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.