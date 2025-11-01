Nacional vs. Trinidense, una previa para el blanco y negro

Nacional y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Tricolor y el Triki juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, entre Sudamericana y Libertadores

Nacional lucha por una clasificación continental para la temporada 2026: o la Copa Libertadores por la Copa Paraguay o la Copa Sudamericana por el acumulativo. El Tricolor de Pedro Sarabia, que en la ronda pasada perdió 2-1 con Cerro Porteño, está clasificado a las semifinales del certamen nacional, pero también ocupa puestos internacionales en el anual.

Trinidense, clasificado a Copa Sudamericana

Sportivo Trinidense, que en la ronda anterior superó 2-1 a 2 de Mayo en el Martín Torres, está clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El Triki de José Arrúa ocupa el cuarto lugar del acumulativo con 63 puntos, a 12 unidades de Cerro Porteño, el primer posicionado en zona de Copa Libertadores, cuando ambos tienen 15 por disputar.

La formación de Nacional vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Gerardo Ortiz; Claudio Núñez, Alejandro Maciel, Gastón Benítez, Darío Cáceres; Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro, Leandro Meza, Richard Prieto; Carlos Arrúa e Ignacio Bailone.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez, Juan Vera, Maximiliano Centurión, Diego Melgarejo; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Pedro Zarza; Néstor Camacho y Álex Alvarez.