Este encuentro por la décima jornada de la Premier League, vio cómo el talento guaraní emergía en la segunda mitad para cambiar el curso del partido. La victoria le permite al equipo de Sussex ocupar el noveno lugar de la tabla, mirando de cerca los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

Las gaviotas, bajo la dirección del alemán Fabien Hurzeler, demostró ser superior y logró reponerse con autoridad de la derrota sufrida en la fecha anterior contra el Manchester United. El marcador se abrió tempranamente a los once minutos con un gol de Danny Welbeck, asistido por Mats Wieffe, quien finalizó una jugada iniciada por el gambiano Yakuba Minteh. El Leeds, por su parte, un equipo recién ascendido, sumó su tercera derrota en cuatro juegos, volviendo a sentir la presión de la zona de descenso.

La sentencia definitiva llegó en la segunda parte, y fue obra exclusiva del mediocampista oriundo de la compañía Mburica Reta, de San Juan Bautista (Misioines), Diego Gómez, quien solo necesitó seis minutos para anotar sus dos tantos, ingresando con gran impacto. El mediocampista, que se movió de extremo a la posición de centrodelantero, hizo el 2-0 en el minuto 64, al recoger un centro clave de Minteh dentro del área rival y empujar el balón a la red con precisión. Su olfato goleador fue determinante para asegurar la ventaja.

¡GOL DE DIEGO GÓMEZ EN LA PREMIER! El paraguayo se encontró con el rebote y marcó el 2-0 del Brighton ante Leeds.



Apenas seis minutos después, en el minuto 70, el paraguayo completó su memorable jornada al culminar una jugada tras un robo de balón en el mediocampo. Gómez finalizó un pase de Georginio Rutter, anotando el 3-0 definitivo con un remate certero que no dio opción al portero rival. Con este doblete, Gómez alcanza la cifra de siete goles en la temporada, siendo este su tercer tanto en la Premier League, sumado a los cinco que ya había marcado en la Copa de la Liga.