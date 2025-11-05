Diego Martínez analizó su paso por Cerro Porteño: “me ayudó para terminar de cerrar una etapa”

En una sincera y profunda charla con el programa “Manteniendo la Identidad”, emitido por el canal de YouTube Fútbol Neto Podcast, con Jorge Baravalle, Martínez reflexionó sobre el desenlace de su ciclo en Barrio Obrero. El entrenador asumió la responsabilidad por no haber alcanzado los objetivos totales: “La verdad que no terminó como planeé, gran parte de los objetivos lo pudimos llevar adelante, no terminó como planeé pero yo me hago responsable de que la situación no haya terminado como todos lo planeamos. Todos somos responsables pero yo también tengo un grado de responsabilidad, quizás por venir acarreando situaciones un poco anteriores”, reconoció.

Al ser consultado sobre cuáles fueron esas situaciones específicas que influyeron en su gestión y el porqué de algunas decisiones, Diego Martínez apuntó a elementos personales y de contexto, que a la larga le dejaron enseñanzas y le sirvieron para “cerrar etapas”: “Vinculadas con cosas particulares e individuales, que uno tiene que ir atravesando, sobre todo después del proceso de lo que fue el paso nuestro por Boca Juniors y donde yo en algún punto, lo primero que hago es tratar de buscar, cuando las cosas no terminan saliendo en el total como uno lo imagina, primero buscar hacia nosotros como cuerpo técnico, hacia mi como entrenador y cabeza de grupo, y hubo situaciones donde yo creo que pueden ser justificadas”, explicó.

#CerroPorteño El exentrenador de Cerro Porteño, Diego Martínez analizó su paso por barrio Obrero en Futbol Neto Podcast con @jorgebaravalle



🗣️ "Fue un proceso que me ayudó a cerrar una etapa y algunas cosas que en un próximo (equipo) no van a volver a suceder", concluyó el DT.… pic.twitter.com/1qEWN7sbVN — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 5, 2025

Martínez insistió en que el resultado final del proceso no terminó de reflejar lo que él buscaba en su esencia como director técnico, tomando el cierre de su etapa en el club paraguayo como un valioso aprendizaje: “Nunca es de alguien solo esa responsabilidad, pero sí asumo lo mío y en algún punto no terminaba siendo reconocible como a mí me gusta. Creo que es un proceso que también me ayudó para terminar de cerrar una etapa y estoy convencido de que algunas cosas seguramente en el próximo no van a suceder”, finalizó.