El partido a jugar como un “viejo zorro” es contra Trinidense

Si la intención es acercarse a la consagración, el equipo de Cerro Porteño tiene que jugar como un “viejo zorro” el partido de este domingo frente a Sportivo Trinidense, en La Huerta, a las 18:00.

Con los pies en el campo del estadio de Tuyucuá y los oídos en lo qué pasa en La Arboleda (a la misma hora Guaraní-Libertad), los dirigidos por el técnico uruguayo Jorge Bava deben afrontar el duelo de domingo con astucia e imponer la experiencia. Quedarse con la victoria no solo significará dar un paso más hacia la consagración, sino también la revancha de lo que fue aquella derrota en casa en el juego de la primera rueda del torneo (1-3).

De hecho, considerando la temporada, en los enfrentamientos del Apertura se repartieron triunfos, en el primero se impuso Trinidense en Encarnación (1-0) y en el desquite, victoria azulgrana por el mismo marcador.

¿Quién por el capitán?

Fueron probados Lucas Quintana y Bruno Valdez y es este último el que se apronta a reemplazar al capitán Víctor Gustavo Velázquez, no elegible en esta fecha por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Será el quinto partido de Bruno en este campeonato (el tercero de titular) y por de pronto es la única variante considerando el equipo que arrancó el juego de la ronda pasada, frente a Guaraní.

Con esto, la formación base es con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.

Queda la práctica de hoy y resta la voz del entrenador.