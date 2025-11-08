Cerro Porteño y Guaraní, sin margen de error

Los juegos Trinidense-Cerro Porteño y Guaraní-Libertad, en la continuidad del vigésimo capítulo del torneo Clausura, se desarrollarán de manera simultánea, a las 18:00.

El estadio La Huerta albergará el encuentro entre la Cruz amarilla y el Ciclón, que marcha al frente de la clasificación, con ventaja deportiva sobre el Cacique, que jugará contra el Guma en La Arboleda de Rubio Ñu.

Los encuentros se cumplen en el mismo horario, aunque no existe posibilidad de definición en esta jornada.

Cerro parece tener un rival más duro si tenemos en cuenta el puntaje. Además, “Triqui” despliega un buen fútbol, capaz de complicar al adversario.

El Legendario viene de perder la punta del torneo y de caer en semifinales de la Copa Paraguay contra el 2 de Mayo, por lo que necesita una recuperación anímica y futbolística si pretende alcanzar el título.

El Guma atraviesa por una crisis deportiva, aunque cuenta con jugadores de jerarquía para superar a un clásico adversario.

En la ronda siguiente (penúltima) Cerro recibirá a Libertad y Guaraní visitará a General Caballero de Juan León Mallorquín.