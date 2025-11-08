Fútbol
Paraguay triunfa en el Mundial Sub 17

Pedro Villalba festeja su gol con el capitán Alan Ledesma.APF

Paraguay derrotó este sábado a Panamá por 2-1, en su segunda presentación en la Copa del Mundo Sub 17, que se disputa en Qatar. Su tercer y último juego de la fase de grupos está fijado para el martes contra Irlanda, a las 10:30.

Después de perder en su debut contra Uzbekistán 2-1, Paraguay se recuperó en el Mundial Sub 17 al vencer este sábado a Panamá por 3-1, para acomodarse en el Grupo J, en busca de la clasificación.

Thiago Aranda y Pedro Villalba marcaron los tantos de la Albirroja infantil, que el martes definirá su clasificación con Irlanda, en juego marcado para las 10:30.

Estadio: Aspire Zone, cancha 4. Árbitro: Vasileios Fotias (GRE). Asistentes: Andreas Meintanas (GRE) y Michail Papadakis (GRE). Cuarto árbitro: Jasper Vergoote (BEL). Quinto: Martijn Tiesters (BEL).

Paraguay: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Alan Ledesma (58’ Diego Ruiz), Aldo Sanabria, Thiago Vera (92’ Derlis Almada) y Carlos Franco (72’ Milan Freyres); Pedro Villalba (92’ Jhosías Campss) y Mauricio De Carvalho (58’ José Buhring). D.T.: Mariano Uglessich.

Panamá: Adamir Aparicio; Anthony Ramos, Joseph Pacheco, Shayron Stewart y Héctor Brias (74’ Stephen Domínguez); Estevis López, Adrián Olivardia (68’ Héctor Guerra), Jossimar Insturain, Edgardo Tovares y Moisés Richards; Ángel James (81’ Gerson Gordon). D.T.: Leonardo Pipino.

Goles: 51’ Thiago Aranda y 54’ Pedro Vilallba (PAR); 94’ Aldo Sanabria c/s/v (PAN).

Amonestados: 38’ Jossimar Insturain, 56’ Joseph Pacheco y 78’ Anthony Ramos (PAN); 42’ Alan Ledesma y 51’ Mauro Coronel (PAR).

Expulsado: 47’ Jossimar Insturain (PAN), por doble amonestación.