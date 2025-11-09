Guaraní, en busca de la recuperación ante un flojo Libertad

Guaraní enfrenta hoy a Libertad en un partido correspondiente a la Fecha 20 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Legendario está obligado a ganar para mantener vivas sus chances de obtener el título, mientras ejerce presión sobre el puntero. El encuentro entre el Aurinegro y el Gumarelo se disputará a las 18:00 (hora de Paraguay) en el Estadio La Arboleda, ubicado en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde Guaraní juega de local. Las acciones serán dirigidas por Derlis Benítez, con Ulises Mereles a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube.

Semana negra de Guaraní y la obligación de recuperarse

La semana para Guaraní ha sido bastante dura. Tras la derrota sufrida el domingo ante Cerro Porteño, el Aborigendejó de depender de sí mismo para conquistar el título del Torneo Clausura. Pero ese no fue el único golpe: a mitad de semana, también perdió la posibilidad de conquistar la Copa Paraguay, al caer eliminado en semifinales frente a Sportivo 2 de Mayo. Ante este doble revés, la recuperación inmediata es la única alternativa para que el Aborigen siga firme en la pelea por el título del Clausura. Para ello, el equipo comandado por Víctor Ceferino Bernay está obligado a conseguir la victoria frente a un deconocido Libertad. Además, deberá aguardar una “mano amiga” de Sportivo Trinidense en su encuentro ante el puntero, Cerro Porteño, que se jugará en simultáneo.

Libertad y un segundo semestre para el olvido

Libertad atraviesa un cierre de temporada complicado. Ya sin la posibilidad de alcanzar la distinción de campeón con más puntos —un premio que le habría dado el derecho a pugnar por la Supercopa Paraguay ante el monarca de la Copa Paraguay—, el equipo prácticamente solo aguarda el cierre de la temporada. Tras conquistar el Torneo Apertura, el Gumarelo tuvo un segundo semestre para el olvido, ocupando actualmente el antepenúltimo lugar de la clasificación del Clausura. El equipo, comandado por el cuestionado Pablo Guiñazú, arrastra una racha negativa de ocho partidos sin ganar, con cuatro derrotas y cuatro empates. Esta mala seguidilla incluye la dolorosa eliminación por penales ante el propio Guaraní en los octavos de final de la Copa Paraguay.

La formación de Guaraní vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Aldo Maíz, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Diego Fernández y Fernando Fernández

La formación de Libertad vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Hugo Fernández, Ángel Cardozo Lucena, Hernesto Caballero y Lucas Sanabria; Rodrigo Villalba y Lorenzo Melgarejo