Cerro Porteño, y una visita de riesgo por defender la punta

Cerro Porteño y Sportivo Trinidense se enfrentan hoy por la vigésima fecha (antepenúltima) del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El duelo entre el Ciclón de Barrio Obrero y la Cruz Amarilla se jugará a las 18:00 (hora de Paraguay) en Tuyucuá, donde el Triqui ejercerá la localía. El encuentro contará con el arbitraje principal de David Ojeda y Carlos Figueredo en el VAR. La transmisión estará a cargo de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay a través de YouTube.

Cerro Porteño con la misión de defender el liderazgo del torneo

Para Cerro Porteño, la consigna es clara: ganar para consolidar el liderato obtenido en la ronda anterior, superando a su inmediato perseguidor. El Ciclón, comandado por Jorge Bava, viene de una gran victoria en casa ante su contendiente directo, Guaraní. Este triunfo no solo fue vital en lo deportivo, sino que sirvió para reunir el lazo entre los hinchas y el equipo, que venía siendo cuestionado en gran parte de la temporada. Con el éxito ante el Legendario, el elenco azulgrana pasó a comandar la clasificación y a depender de sí mismo para obtener el título del Torneo Clausura, condición que intentará defender hoy ante un rival de cuidado, contra el que cayó en la primera rueda.

Trinidense, por amargar la fiesta

Con la clasificación a la Copa Sudamericana ya asegurada, el Sportivo Trinidensebuscará hoy cumplir el rol de “aguafiestas”en la definición del torneo. La “Cruz Amarilla”, bajo la dirección de José Arrúa, suele ser una piedra en el zapato para los equipos grandes. Esta tendencia se refleja en los tres enfrentamientos de la temporada contra Cerro Porteño, donde el Triqui se impuso en dos ocasiones, contra una sola victoria del Ciclón. Además del desafío deportivo, los jugadores de Trinidense tendrían un incentivo económico proveniente de Guaraní, el inmediato perseguidor de Cerro. Esta información fue confirmada públicamente por el vicepresidente aurinegro, Gerardo García, una declaración que incluso le costó la apertura de un sumario al dirigente.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez, Juan Ángel Vera, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Nelson Gauto y Pedro Zarza; Néstor Camacho y Álex Álvarez.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Bruno Valdez, Matías Pérez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.