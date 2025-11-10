¿Por qué la Conmebol anunció que Cerro y Guaraní clasificaron a la Copa Libertadores 2026?

La confirmación se precipitó tras el empate 0-0 entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense en el estadio La Huerta. Este resultado eliminó matemáticamente al Sportivo Trinidense de la disputa por el título del Clausura 2025 y, por ende, de la posibilidad de obtener uno de los cupos a la Copa Libertadores de América.

Hasta ese momento, el equipo del barrio Santísima Trinidad, dirigido por José Gabriel Arrúa, era el único que, con una combinación de resultados, aún podía aspirar a ser campeón del torneo Clausura. Paraguay cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026. La distribución es la siguiente:

Paraguay 1 (Fase de Grupos): Club Libertad (Campeón del Torneo Apertura 2025). Paraguay 2 (Fase de Grupos): El campeón del Torneo Clausura 2025 (Cerro Porteño o Guaraní). Paraguay 3 (Fase 2): Mejor ubicado de la Tabla Acumulativa (Anual) que no haya salido campeón. Este cupo queda asegurado para el subcampeón del Clausura. Paraguay 4 (Fase 1): El clasificado por la Copa Paraguay 2025, que es el Sportivo 2 de Mayo, tras alcanzar la final ante el ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín.

Al quedar Sportivo Trinidense a nueve puntos de la cima y a ocho unidades del vicelíder, con solo dos fechas por disputar (se queda sin opciones de superar a Cerro Porteño y Guaraní en la tabla final del Clausura), automáticamente se confirmó que Cerro Porteño y Guaraní son los dos equipos que ocuparán los cupos restantes de la liga, definiendo entre ellos quién va a la Fase de Grupos y quién a la Fase 2, según quien gane el Clausura.

