Directivo del Santos da voto de confianza a Neymar

Limitado por recurrentes lesiones, el astro de 33 años Neymar solo ha podido jugar 15 de los 32 partidos disputados por el Santos en el torneo, mientras es blanco de las críticas.

Lea más: El superclásico cambió a Boca Juniors

“Los genios son incomprendidos, siempre fue así”, escribió el director de fútbol del club, Alexandre Mattos, en un mensaje en Instagram dirigido a Neymar.

“Intentan derrotarte, no pueden; intentan derribarte, te levantas” , agregó. “Nunca vas a estar solo... Ten la certeza de que estoy aquí”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con seis partidos por jugar, el Santos es decimoséptimo en el Brasileirão, a dos puntos del Vitória, decimosexto, que con un encuentro más marca el límite de la permanencia en primera división. El sábado, el Peixe enfrenta al líder Palmeiras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo pasado, en una derrota 3-2 ante el Flamengo, Neymar tuvo un encontronazo con el entrenador Juan Pablo Vojvoda, al protestar airadamente cuando el argentino decidió sustituirlo en el minuto 85. “¡Momentos difíciles hacen hombres más fuertes! ¡Estoy contigo siempre! En las buenas y, principalmente, en las malas”, remató Mattos. AFP