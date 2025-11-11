El superclásico cambió la vida a Boca Juniors

La penúltima ronda de la fase regular anticipó clasificados a las dos copas internacionales y selló pasaportes a los octavos de final del Clausura.

Lea más: Gimnasia vence a Vélez

Boca Juniors se impuso el domingo en La Bombonera por 2-0 sobre River Plate con goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel. Con este resultado, también aseguró su presencia en los octavos de final de su grupo.

Racing Club venció el sábado por 1-0 a Defensa y Justicia y aseguró entre los ocho mejores del Grupo A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Independiente de Avellaneda, que este lunes derrotó a domicilio por 0-1 a Deportivo Riestra, se quedó sin opciones de llegar a los octavos de final del torneo en el Grupo B, pero con posibilidad matemática de clasificarse a la Copa Sudamericana del año próximo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este grupo, Rosario Central se aseguró el primer lugar pese a su empate sin goles del viernes con San Lorenzo, ya que le sacó cuatro unidades de ventaja a sus escoltas: Deportivo Riestra y Lanús, que el sábado empató 1-1 con San Martín de San Juan.

Además de la clasificación de los ocho de cada zona a los octavos de final del torneo y los que tendrán pasaporte internacional a las Copas Libertadores y Sudamericana, en la última fecha de la fase regular el próximo sábado se dirimirán los dos descensos a la segunda categoría.

Aldosivi de Mar del Plata, San Martín de San Juan (que se enfrentarán entre sí), junto con Godoy Cruz (que recibirá al Deportivo Riestra) son los tres candidatos para dos plazas para descender en 2026 a la Primera Nacional. EFE