Oficial: Cerro vs. Libertad y General vs. Guaraní, domingo...

Cerro Porteño vs. Libertad y General Caballero vs. Guaraní, los dos encuentros relacionados al título de campeón, tienen fecha, horario y estadio definidos. El partido del Ciclón será en La Nueva Olla de Asunción, mientras que el juego del Aborigen en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: ambos son el domingo 23 de noviembre, a las 18:00, hora de Paraguay.

La localía del Azulgrana en el estadio General Pablo Rojas tiene un asterisco porque está sujeta a una inspección de seguridad por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) debido al escenario que estará en pleno montaje detrás del arco de la Gradería Novena para los dos conciertos de la cantante colombiana Shakira (viernes 28 y sábado 29 de noviembre).

Cerro Porteño, líder con 1 punto de ventaja

Los dirigidos por Jorge Bava y los conducidos por Víctor Bernay pelean por el campeonato: con 6 unidades por disputar, el conjunto de Barrio Obrero lidera con 1 punto de ventaja y puede anticipar la consagración el próxima fin de semana si triunfa ante el Gumarelo y el Aborigen no supera al Rojo, que el domingo 16 mide a 2 de Mayo en la final de la Copa Paraguay 2025.

Torneo Clausura: Los partidos por el título

Domingo 23 de noviembre

Cerro Porteño vs. Libertad, a las 18:00, en La Nueva Olla

General Caballero vs. Guaraní, a las 18:00, en el Ka’arendy