12 de noviembre de 2025 - 13:22

Oficial: Cerro vs. Libertad y General vs. Guaraní, domingo...

Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, ejecuta el balón durante un partido frente a Libertad por la primera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó la programación de la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Cerro Porteño vs. Libertad y General Caballero vs. Guaraní, los dos encuentros relacionados al título de campeón, tienen fecha, horario y estadio definidos. El partido del Ciclón será en La Nueva Olla de Asunción, mientras que el juego del Aborigen en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: ambos son el domingo 23 de noviembre, a las 18:00, hora de Paraguay.

La localía del Azulgrana en el estadio General Pablo Rojas tiene un asterisco porque está sujeta a una inspección de seguridad por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) debido al escenario que estará en pleno montaje detrás del arco de la Gradería Novena para los dos conciertos de la cantante colombiana Shakira (viernes 28 y sábado 29 de noviembre).

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, durante el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, paraguay.
Cerro Porteño, líder con 1 punto de ventaja

Los dirigidos por Jorge Bava y los conducidos por Víctor Bernay pelean por el campeonato: con 6 unidades por disputar, el conjunto de Barrio Obrero lidera con 1 punto de ventaja y puede anticipar la consagración el próxima fin de semana si triunfa ante el Gumarelo y el Aborigen no supera al Rojo, que el domingo 16 mide a 2 de Mayo en la final de la Copa Paraguay 2025.

Agustín Manzur (i) y Fernando Fernández, jugadores de Guaraní, festejan un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, Asunción, Paraguay.
Agustín Manzur (i) y Fernando Fernández, jugadores de Guaraní, festejan un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, Asunción, Paraguay.

Torneo Clausura: Los partidos por el título

Domingo 23 de noviembre

Cerro Porteño vs. Libertad, a las 18:00, en La Nueva Olla

General Caballero vs. Guaraní, a las 18:00, en el Ka’arendy