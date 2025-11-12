Junior Alonso: “Mejorar lo que hicimos en las Eliminatorias”

La selección paraguaya disputará dos amistosos para cerrar el año: vs. Estados Unidos el sábado 15 (19:00) en Chester, Pensilvania, y vs. México el martes 18 (22:30) en San Antonio, Texas. La última Fecha FIFA de 2025 será otra prueba para la Albirroja de Gustavo Alfaro, que empezó la preparación al Mundial 2026 con el 2-2 ante Japón y la derrota 2-0 con Corea del Sur.

A días del primer partido, Junior Alonso habló del proceso previo del combinado nacional a la Copa del Mundo. “Está siendo bastante buena porque estamos enfrentando a rivales de diferentes categorías. Nosotros también tratamos de mejorar todo lo que hicimos en las Eliminatorias. Son pruebas fuertes que nos ayudarán a llegar de la mejor manera al Mundial”, apuntó.

“Uno será exigido y tiene que prepararse”

Alonso habló de la exigencia de jugar el certamen más importante del planeta. “Saber que representar al país en un Mundial conlleva ser exigido. Por la competencia, por la gente, los periodistas, por un montón de situaciones, uno será exigido y tiene que prepararse para eso. Lo más importante es prepararse día a día”, explicó el finalista de la Copa Sudamericana 2025.

“Nos preparamos con mucha energía y voluntad para el Mundial. No será fácil, pero intentaremos dar nuestro mejor esfuerzo. Intentaremos llegar de la mejor manera para que el pueblo se sienta orgullo de nosotros”, finalizó el ex Cerro Porteño, que luego de los encuentros en Norteamérica, medirá a Lanús en el Defensores del Chaco por el título continental (sábado 22).

