Cerro Porteño jugará en la Nueva Olla ante Libertad y ya habilita venta y canje de entradas

El proceso de canje ya está habilitado para Socios Activos, Vitalicios, Cadetes e Infantiles, quienes deben realizar el trámite exclusivamente vía web a través del portal tuti.com.py, siempre sujeto a la disponibilidad en los distintos sectores del estadio General Pablo Rojas.

En cuanto a la venta de entradas al público general, los precios fijados son: Gradería Norte tendrá un costo de Gs. 30.000. El acceso a Platea se venderá a Gs. 50.000, mientras que Preferencia costará Gs. 120.000 Los sectores de Preferencia VIP y Preferencia Benefactor tendrán un precio de Gs. 200.000 Se aclara que los Socios que deseen acceder a Preferencia VIP pagarán Gs. 150.000.

✅ 𝙋𝙪𝙚𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙯𝙪𝙡𝙜𝙧𝙖𝙣𝙖, informamos que esta habilitado el canje y también la venta de entradas para nuestro próximo partido.



⚽ Cerro Porteño 🆚 Libertad



📆 Domingo 23/11

🕒 18:00

🏟️ Estadio ueno La Nueva Olla



📲 Adquirí tus entradas ingresando al link:… pic.twitter.com/ESEiC5syKu — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) November 13, 2025

Para la afición visitante, las entradas para la Platea Pettengill se fijaron en Gs. 30.000 Adicionalmente, se anunciaron beneficios para los más jóvenes: los niños de hasta 11 años gozarán de un 50% de descuento en sus boletos. Los menores a partir de 12 años deberán abonar la tarifa completa. Finalmente, por disposición de la APF, todas las entradas serán numeradas.

Este encuentro es clave en la definición del campeonato Clausura. El conjunto de Barrio Obrero, dirigido por Jorge Bava, lidera la tabla con un punto de ventaja a falta de 6 unidades por disputar. El “Ciclón” podría anticipar su consagración este fin de semana si logra triunfar ante el “Gumarelo” y si Guaraní no supera a Nacional en su respectivo compromiso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La localía del Azulgrana en el estadio General Pablo Rojas contaba con un asterisco en la programación oficial de la APF, porque estaba sujeta a una inspección de seguridad por la Asociación Paraguaya de Fútbol debido al escenario que estará en pleno montaje detrás del arco de la Gradería Novena para los dos conciertos de la cantante colombiana Shakira (viernes 28 y sábado 29 de noviembre), dicho sector no figura en la distribución para el duelo ante el Gumarelo.