Cerro Porteño, con amistoso sabatino

El duelo de fogueo entre Cerro Porteño y Ameliano, para mantener el ritmo, se disputará en la Nueva Olla, a las 08:00, a puertas cerradas. La ocasión será propicia para que los técnicos, Jorge Bava y Roberto Nanni, hagan algunos ajustes en sus equipos.

El Ciclón cuenta con las bajas de Víctor Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Roberto Junior Fernández, quienes se encuentran al servicio de la Albirroja.

Los azulgranas palpitan con la definición del segundo certamen liguero de la temporada, en el que marchan al frente de la clasificación, con un punto de ventaja sobre Guaraní, a falta de dos rondas para el cierre.

El partido del domingo 23 contra Libertad, a disputarse en la “Capital del sentimiento”, a las 18:00, es clave para las aspiraciones consagratorias del club popular, que no logra un título desde el Clausura 2021.