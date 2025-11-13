Definiciones en Capiatá

Guaraní y Nacional lidiarán en la tarde-noche de este viernes en el coliseo auriazul, a las 18:30, por el tercer puesto de la Copa Paraguay.

Además de subir al podio, el ganador obtendrá una recompensa de 100.000.000 de guaraníes, mientras que el perdedor se quedará con G. 50.000.000.

El duelo por el título del certamen de integración, entre Sportivo 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín se disputará el domingo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 18:00.

Las entradas están a la venta, con costos de 30.000 guaraníes en Graderías y 50.000 en Plateas. Las localidades para Preferencias están agotadas.

Final única del Nacional B

Patriotas FC de Hernandarias y 15 de Mayo de Itapé medirán fuerzas el sábado en Capiatá, en la definición del título del Nacional B de la UFI.

El juego entre altoparanaenses y guaireños está marcado para las 17:00. Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en general. El Patriotas viene de eliminar en semifinales al 13 de Junio de Ciudad del Este, mientras que el 15 de Mayo brindó la sorpresa al dejar fuera de carrera al Deportivo Salto del Guairá.

El monarca animará una serie de dos partidos con el subcampeón de la Primera B de la APF, por un cupo a la División Intermedia 2026.

A falta de una ronda para el certamen de la tercera categoría, el 12 de Octubre de Itauguá es el que se encuentra en la segunda línea, con el mismo puntaje que el 3 de Noviembre de Asunción (66). El puntero es Benjamín Aceval de Villa Hayes (68), que tiene las mejores posibilidades de lograr el ascenso directo.