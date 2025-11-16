Míller Mareco, autor del tanto que valió la Copa Paraguay: “esto es histórico”

El defensor compartió su sentir ante este logro sin precedentes para la comunidad de Mallorquín y para el club: “Algo muy lindo, ser campeón de la Copa de Paraguay, creo que esto es histórico, las personas de Juan León Mallorquín creo que nunca van a olvidar esto, así como el club y nosotros mismos, es algo histórico y muy lindo”.

Consultado sobre el esfuerzo personal que hizo para poder disputar la final, un esfuerzo que fue recompensado con ser el autor del gol del campeonato, Mareco reveló los desafíos que enfrentó: “Claro, creo que hace rato vengo con este golpe en la rodilla, cada semana venía trabajando fuerte, doble turno, para poder llegar a la final. Los partidos pasados no los pude completar, pero siempre positivo, gracias a mi familia que siempre me apoya, creo que esto me ayudó mucho a fortalecer. Mentalmente estoy fuerte”.

Sobre la jugada que terminó en el gol del título, el futbolista detalló cómo se dio la acción decisiva: “La verdad que no, pero nosotros siempre fuimos fuertes en la pelota parada, siempre terminamos con un gol o apeligramos. Esta vez terminamos con un gol y así fue. Me di la vuelta y he visto que Jorge González iba a ganar, entonces cerré y le di con todo al cabezazo”.

Finalmente, el lateral agradeció a quienes confiaron en él y lamentó el descenso en la categoría principal, pero destacó que este título es un desahogo para el grupo y un regalo para Mallorquín: “La verdad agradezco a todos los que confían en mí, al profe ‘Loro’ Ovelar también, por siempre bancarme, preguntarme qué tal estoy. Sin duda no desaproveché la oportunidad. Nosotros como grupo siempre fuimos fuertes, cada semana hablábamos, las cosas no se dieron en la Primera, lastimosamente descendimos, pero nosotros no nos íbamos a ir sin llevar algo en la Primera, así que ahora mismo llevamos con nosotros a Mallorquín en la Copa Paraguay y vamos a disfrutar con todo”.