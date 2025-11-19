Blas Romero, designado para el duelo entre Cerro Porteño y Libertad

El partido que acapara la atención, y que involucra al actual líder, Cerro Porteño, será dirigido por Blas Romero. El Ciclón recibirá el domingo, en La Nueva Olla de Barrio Obrero a Libertad en un duelo crucial en la lucha por el título, con la mirada puesta en asegurar la punta del campeonato y en el mejor de los escenarios, gritar campeón.

Para este decisivo encuentro, apodado “Lele” por sus allegados, Blas Romero contará con la colaboración del árbitro Carlos Figueredo en la cabina del VAR, asegurando la revisión de las jugadas polémicas. El encuentro se disputará en simultáneo con el del otro contendiente al título.

El otro aspirante a la corona, Guaraní, visitará al campeón de la Copa Paraguay, General Caballero de Mallorquín. Este partido estará bajo la conducción arbitral de Alipio Colmán, quien tendrá el apoyo de Carlos Paul Benítez en el VAR para fiscalizar el desarrollo del juego. La nómina completa de la vigesimoprimera ronda es la siguiente:

Jueves 20 de noviembre

Sportivo Trinidense vs. Atlético Tembetary

Estadio: Martín Torres.

Horario: 17:00.

Árbitro: Zulma Quiñónez.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Félix Cantero.

Nacional vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Viernes 21 de noviembre

Sportivo Luqueño vs. Olimpia

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Derlis Benítez.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo 2 de Mayo vs. Recoleta FC

Estadio: Río Parapití.

Horario: 19:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 23 de noviembre

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 18:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

General Caballero JLM vs. Guaraní

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Esteban Testta.