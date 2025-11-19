Cerro Porteño: Pachi y su levantada en el momento justo

Atrás quedaron las rencillas entre Federico “Pachi” Carrizo y la dirigencia de Cerro Porteño, por la famosa cláusula que establecía la prolongación automática del contrato del volante en caso de llegar a una determinada cantidad de presentaciones.

Si nos guiamos por lo que está escrito en el documento, el talentoso rosarino de 34 años debería continuar en el club del pueblo, aunque todo es conversable.

Entre los componentes actuales de la dotación azulgrana, Carrizo es el que tiene la mayor cantidad de partidos en el club, con 272, aunque solo pudo cosechar dos títulos, los del Apertura 2020 y Clausura 2021.

La idea es que el rosarino salga del Ciclón por la puerta grande, siendo campeón. Un cambio de aire a nivel interno lo llevaría a Libertad.

Los pases precisos y filtrados son un sello de Carrizo, y pueden ser clave en el equipo de Jorge Bava que el domingo enfrentará en La Nueva Olla a Libertad, a las 18:00.

La formación estaría conformada por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Bruno Valdez y Blas Riveros; Federico Carrizo, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.