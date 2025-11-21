Olimpia corta su mala racha

El “Decano”, mejor con inferioridad numérica

El trámite del partido comenzó nivelado hacia abajo, con ambos equipos prácticamente renunciando al protagonismo y cifrando sus esperanzas en ataques esporádicos. En ese escenario de escasez ofensiva, Luqueño se mostró más punzante, con un inspirado Walter González, que demostró buena resolución en cada una de sus intervenciones.

El Auriazul fue el que abrió el marcador tras una combinación por la derecha entre Ocampos y Pereira. El centro de este último encontró un deficiente rechazo del defensor Martínez, lo que se convirtió en una asistencia involuntaria para González. El delantero sacó un derechazo “mordido” que terminó ingresando en el ángulo superior izquierdo del arco.

Cerca de la media hora, el cuadro franjeado logró igualar el partido con un gol de gran factura de Ferreira. Tras un envío largo de Cardozo, el atacante se encontró cara a cara con Aguilar, al que superó con una definición sutil, bombeando el esférico con elegancia por encima del arquero auriazul.

Antes de que se cerrara el primer periodo, Luqueño volvió a adelantarse con el tanto de Comas. El volante culminó una gran jugada de González con un potente derechazo al techo del arco de Verza, dejando al portero arrodillado e impotente. La etapa complementaria cambió notablemente tras la expulsión de Abreu por una peligrosa plancha al rostro de Comas.

Esa incidencia generó el escenario ideal para que Olimpia aprovechara los espacios. Con una transición rápida, Franco metió un pase con ventaja a espaldas de Monzón, quien se vio forzado a derribar a Ferreira. La acción derivó en un penal que el propio Ferreira capitalizó en una doble oportunidad, luego de que su primer remate fuera atajado por Aguilar.

Aprovechando los espacios a su merced, Olimpia tomó la ventaja definitiva mediante la anotación de Alcaraz. Tras recibir un pase largo de Morales, ganó por potencia a Ángel Benítez y sacó una definición rasante al primer poste, colando el balón entre las piernas de Aguilar, quien fue cómplice en la conquista.

En el último cuarto de hora, Pereira se entretuvo con el esférico y terminó perdiéndolo ante Ferreira. El balón favoreció a Alcaraz, quien avanzó unos metros para quedar de frente a Aguilar, al que batió con una definición ajustada al poste izquierdo del guardameta, sellando la goleada.