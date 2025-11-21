Sebastián Ferreira: “Pudimos remontar y nos regalamos la victoria”

Ferreira destacó la capacidad de reacción del plantel: “Es mi primer doblete con el club, así que estoy contento por eso, por la victoria que nos regalamos los muchachos. Pudimos remontar el partido, nos quedamos con uno menos, yo creo que cada uno puso de su parte lo que tenía que poner para poder sacar este partido y por suerte se nos dio”.

El delantero abordó el momento personal y la necesidad de mejorar a nivel grupal tras una temporada irregular: “Empecé bien la temporada, después tuve mi lesión, volví con miedo, de a poco iba agarrando confianza de vuelta, hubo una sequía de goles, así que hoy volví a marcar, estoy contento. Yo siempre digo que el delantero vive de los goles, contento por marcar, yo creo que a nivel grupal no se nos dieron las cosas, pasaron muchas cosas en este semestre, creo que es peor es mirar atrás, tenemos corregir todo lo que fallamos y empezar la siguiente temporada de la mejor manera, porque estamos en falta con nosotros mismos, con el club, con la hinchada que siempre viene a apoyar, así que es corregir los errores que tuvimos en este semestre para poder lograr los objetivos que nos proponemos”.

Consultado sobre la incidencia de las constantes expulsiones que ha sufrido el equipo y la mejora en la definición, Ferreira comentó: “Yo creo que nos jugó una mala pasada también la expulsión (de Luis Abreu), pero ya son varios partidos que se nos vienen expulsando jugadores. Yo creo que cada uno pudo dar un poco más de lo que podía para poder dar vuelta a este partido y estamos contentos con eso. Y a nivel personal contento por los goles, Adrián (Alcaraz) también marcó que para cada delantero es importante, yo creo que en partidos anteriores era lo que nos estaba faltando, creo que estábamos jugando cada vez mejor, era el último toque lo que nos faltaba, hoy pudimos marcar y esperamos que se vengan más”.

Finalmente, el atacante habló sobre su estado físico, destacando que ya se siente “a tope” tras superar la lesión, y dedicó el triunfo a sus seres queridos: “Después de mi lesión me costó volver porque bueno, con la lesión que tuve me impedía hacer muchas cosas mientras estaba lesionado, después uno vuelve con miedo, no está confiado al 100%, ahora ya me siento a tope, espero terminar de la mejor manera este año para prepararme para lo que va a ser el año que viene. El triunfo es para toda la gente que siempre está, para mi familia, así que contento de poder marcar, están ahí siempre las buenas y las malas la familia, mi señora, algunos amigos, contento y agradecer por estar siempre”.