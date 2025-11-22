Fútbol
22 de noviembre de 2025 - 21:15

Posible definición del Clausura 2025

La Nueva Olla tendrá hoy 35.000 espectadores, 10.000 menos de su capacidad por el montaje del escenario para el concierto de Shakira.
Los campeonables Cerro Porteño y Guaraní libran este domingo la penúltima batalla a distancia en pos del título del Clausura 2025. La 21ª fecha se cierra con dos enfrentamientos en simultáneo, fijados para las 18:00.

Por ABC Color

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, líder del campeonato Clausura, recibe en La Nueva Olla a Libertad, a las 18:00, por el penúltimo capítulo, mientras que el Cacique, Guaraní, se presenta en Juan León Mallorquín para lidiar, sin margen de error, a General Caballero, descendido pero motivado por la obtención de la Copa Paraguay contra el 2 de Mayo.

Si Cerro gana y el Legendario no triunfa, se desatará la fiesta consagratoria azulgrana después de cuatro temporadas de espera.

El club popular anunció la baja de Federico “Pachi” Carrizo, por un traumatismo en el tobillo.

Ante resultados iguales, la corona será resuelta en la última ronda, en la que los cerristas lidiarán con Tembetary, y los aurinegros cotejarán con Luqueño.

En Ka’arendy, el Rojo altoparanaense promueve con su afición la celebración por la obtención del cetro del torneo de integración, el logro más grande de la historia del club, que en 2026 competirá en la Intermedia.