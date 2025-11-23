Cerro Porteño y la posibilidad de ser campeón ante su gente

Cerro Porteño enfrenta hoy a Libertad en un duelo por la Fecha 21 del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” y el “Gumarelo” se miden en La Nueva Olla de Barrio Obrero, en la ciudad de Asunción, a partir de las 18:00, hora de Paraguay. El partido será dirigido por el árbitro Blas Romero, asistido desde el VAR por Carlos Figueredo. La transmisión en vivo estará a cargo de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay a través de YouTube.

Cerro Porteño, por un paso que puede ser consagratorio

Para Cerro Porteño, la única premisa esta tarde es la victoria. El equipo necesita ganar para, cuanto menos, sostener su ventaja al frente de la clasificación y llegar a la última ronda del Clausura dependiendo de sí mismo. El Ciclón, comandado por Jorge Bava y a pesar de contar con bajas sensibles, intentará mantener el punto de ventaja sobre el otro contendiente al título, Guaraní, que jugará en simultáneo, visitando al General Caballero de Juan León Mallorquín. El cuadro azulgrana podrá consagrarse campeón hoy, poniendo fin a una sequía de cuatro años, si logra triunfar ante Libertad y si, paralelamente, el Legendario termina sin poder sumar de a tres en su respectivo encuentro.

Libertad, por amargar también a Cerro Porteño

Pese a tener una temporada que no es acorde con su historia reciente, ocupando el antepenúltimo lugar de la clasificación, el campeón del Apertura, Libertad, viene de tomar aire tras amargar a Guaraní y cortar una sequía de siete partidos sin conocer el triunfo (con cuatro derrotas y tres empates). El Gumarelo, dirigido por el cuestionado Pablo Guiñazú, buscará ser nuevamente el verdugo del otro contendiente al título, Cerro Porteño. Su misión es al menos lavarse el rostro luego de un segundo semestre para el olvido, en el que incluso quedaron sin la posibilidad de disputar la Supercopa Paraguay ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el reciente monarca de la Copa Paraguay. Libertad jugará hoy con la única motivación de la dignidad y de impactar directamente en la definición del Clausura.

La formación de Cerro Porteño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Bruno Valdez y Blas Riveros; Robert Piris Da Motta, Jorge Morel y Gastón Giménez; Juan Manuel Iturbe, Sergio Araújo y Cecilio Domínguez.

La formación de Libertad vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Hernesto Caballero, Ángel Cardozo Lucena y Lucas Sanabria; Iván Franco, Gustavo Aguilar y Hugo Fernández.