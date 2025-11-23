A qué hora juega hoy Cerro Porteño vs. Libertad y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Libertad se enfrentan hoy por la fecha 21, la penúltima del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Ciclón” y el “Gumarelo” juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero de la ciudad de Asunción. Dirige Blas Romero con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube
Cerro Porteño vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:00 horas
Argentina: 18:00 horas
Brasil: 18:00 horas
Uruguay: 18:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 16:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Perú: 16:00 horas
Venezuela: 17:00 horas
Bolivia: 17:00 horas
El Salvador: 15:00 horas
México: 15:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 23:00 horas
Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.