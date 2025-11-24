Fútbol
24 de noviembre de 2025 - 09:19

La Divisional programa hoy la jornada que corona al campeón

Los jugadores de Cerro Porteño festejan el gol de Gustavo Velázquez en el partido frente a Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan el gol de Gustavo Velázquez en el partido frente a Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

El Consejo de la Divisional Profesional programa hoy la última fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Cerro Porteño y Guaraní pelean por el título de campeón.

Por Darío Ibarra

El torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay define al campeón en la última fecha. Cerro Porteño, puntero con 43 puntos, y Guaraní, escolta con 42, pelean por el título. Desde las 11:30, hora de nuestro país, el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programa la ronda 22 en una reunión virtual de delegados.

Lea más: ¿Cómo es campeón Cerro Porteño sin depender de Guaraní?

El Ciclón de Jorge Bava es visitante de Atlético Tembetary, mientras que el Aborigen de Víctor Bernay es local de Sportivo Luqueño. Por su lado, en los demás juegos de la jornada, Sportivo Ameliano enfrenta a Sportivo Trinidense; Olimpia es local de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; General Caballero de Juan León Mallorquín mide a Libertad y Recoleta FC vs. Nacional.

Gustavo Velázquez, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Gustavo Velázquez, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Torneo Clausura 2025: Los partidos de la fecha 22

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Olimpia vs. 2 de Mayo

Libertad vs. General Caballero

Recoleta vs. Nacional

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense