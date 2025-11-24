La Divisional programa hoy la jornada que corona al campeón

El torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay define al campeón en la última fecha. Cerro Porteño, puntero con 43 puntos, y Guaraní, escolta con 42, pelean por el título. Desde las 11:30, hora de nuestro país, el Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programa la ronda 22 en una reunión virtual de delegados.

Lea más: ¿Cómo es campeón Cerro Porteño sin depender de Guaraní?

El Ciclón de Jorge Bava es visitante de Atlético Tembetary, mientras que el Aborigen de Víctor Bernay es local de Sportivo Luqueño. Por su lado, en los demás juegos de la jornada, Sportivo Ameliano enfrenta a Sportivo Trinidense; Olimpia es local de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero; General Caballero de Juan León Mallorquín mide a Libertad y Recoleta FC vs. Nacional.

Torneo Clausura 2025: Los partidos de la fecha 22

Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Olimpia vs. 2 de Mayo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Libertad vs. General Caballero

Recoleta vs. Nacional

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense