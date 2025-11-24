¿Qué necesita Guaraní para conquistar el torneo Clausura?

Guaraní mantiene las chances y la esperanza de conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen volvió al triunfo en la penúltima fecha al superar 2-0 a General Caballero, el campeón de la Copa Paraguay 2025, en Juan León Mallorquín. Con la victoria, el Aborigen continúa a 1 punto de Cerro Porteño cuando solo restan 3 por disputar.

Mientras el Ciclón visita al descendido Atlético Tembetary, el Aurinegro recibe a Sportivo Luqueño, que al igual que el rival del puntero, no tiene nada en juego. Los dirigidos por Víctor Bernay no depende de sí, pero están obligados a vencer al Auriazul y posteriormente, esperar por una gran mano del Rojiverde para soñar con el título de campeón.

Guaraní: el punto y la desventaja deportiva

Además de la diferencia de 1 unidad, el Legendario tiene la desventaja deportiva con las dos derrotas frente al Azulgrana en el campeonato. Por ende, para la consagración necesita superar en puntaje al cuadro de Barrio Obrero. Por ende, ganando ante los luqueños, el Indio necesita que los dirigidos por Jorge Bava empaten o pierdan. Esa es la única combinación que levantar el título.