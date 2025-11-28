Guaraní: Sin el goleador en el partido decisivo

La semana se hizo corta esperando la recuperación del experimentado atacante que se retiró lesionado del juego anterior, frente a General Caballero en Mallorquín. Quién lo reemplazará es la incógnita, pues el técnico Víctor Bernay marcó a dos candidatos en la pizarra y tal vez el entrenamiento de mañana sea decisivo. César Miño o Richar Prieto.

El que retorna a la formación es el lateral zurdo Alexandro Maidana, luego de cumplir la suspensión de tres partidos por aquella expulsión contra Olimpia, en la 18ª fecha. Viendo los movimientos en el ensayo de hoy quedó abierta la chance que tiene Miño para jugar en lugar de Fer-Fer.

Entonces, el equipo aborigen que arrancará frente a Sportivo está con Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Maidana; Agustín Manzur y Luis Martínez Soto; Jhon Jairo Sánchez, Miño y Derlis Rodríguez; Iván Ramírez.

* Tiques. Los precios de entradas establecidos son: 20.000 guaraníes (Graderías) 40.000 (Plateas 2x1) y 50.000 (Preferencias). Los luqueños van al sector sur.

* Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y José Mercado. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.