El Fair Play Financiero: Otro seminario de capacitación

El Seminario de Fair Play Financiero es un espacio de formación clave para seguir avanzando hacia un fútbol nacional más ordenado, profesional y sostenible.

El encuentro reúne a representantes de los doce clubes de la Primera División y dieciséis de la División Intermedia, reforzando el carácter integrador y nacional del proyecto.

El importante evento cuenta con la presencia de Luis Manfredi, consultor FIFA, y de Federico Pérez, integrante del área de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de FIFA, quienes compartirán con los clubes conceptos técnicos, herramientas de control, planificación presupuestaria y buenas prácticas que forman parte del actual modelo internacional de Fair Play Financiero.

A esta primera jornada asistieron los representantes de los 12 clubes de la Primera División y de los 15 clubes de la División Intermedia.