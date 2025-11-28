Fútbol
28 de noviembre de 2025 - 19:07

El Fair Play Financiero: Otro seminario de capacitación

Presencia de los representantes de las principales categorías de nuestro país en la apertura.
Con la participación de representantes de las dos principales categorías del fútbol paraguayo, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), abrió una nueva jornada de capacitación en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, impulsado por la gestión de la actual directiva y acompañado por varios especialistas de la FIFA.

El Seminario de Fair Play Financiero es un espacio de formación clave para seguir avanzando hacia un fútbol nacional más ordenado, profesional y sostenible.

El encuentro reúne a representantes de los doce clubes de la Primera División y dieciséis de la División Intermedia, reforzando el carácter integrador y nacional del proyecto.

El importante evento cuenta con la presencia de Luis Manfredi, consultor FIFA, y de Federico Pérez, integrante del área de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de FIFA, quienes compartirán con los clubes conceptos técnicos, herramientas de control, planificación presupuestaria y buenas prácticas que forman parte del actual modelo internacional de Fair Play Financiero.

A esta primera jornada asistieron los representantes de los 12 clubes de la Primera División y de los 15 clubes de la División Intermedia.